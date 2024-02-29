ندوات لكبار العلماء في رمضان بمسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية

اعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية إقامة ملتقى الفكر لكبار علماء الأزهر الشريف بمسجد ابو بكر الصديق بالإسماعيلية طوال أيام شهر رمضان المبارك عقب صلاة التراويح .

واكد الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية أن ذلك يأتي ضمن نشر ملتقي الفكر و في إطار الاستعدادات الجارية من وزارة الأوقاف وضمن خطة الوزارة لتكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية خلال الشهر الكريم .

وقالت مصادر بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية أن هناك دروس تلقي يوميا بالمسجد عقب صلاة العصر بالإضافة للملتقى الذي يحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين.

وتتنوع الموضوعات الدعوية خلال الشهر حول الحديث عن اركان الايمان والصوم وأثره في السلوك والأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام .واداب المساجد وفضل الصلاة على النبي وفضل الذكر والقيام .والدعاء وآدابه وشكر النعم وإتقان العمل وحفظ الجميل وجبر الخواطر و انتصارات العاشر من رمضان وفتح مكة والدروس المستفادة من غزوة بدر .