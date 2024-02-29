تحرير 17 محضرًا تموينيًا في بلطيم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، اليوم الخميس، حملات تموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرًا من بينها " 4 محاضر نقص وزن، 5 محاضر عدم إعلان، و4 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر نظافة"، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.