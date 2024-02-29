الأهلي المصري وماستركارد يطلقان بطاقة دوري أبطال أوروبا الائتمانية

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقة UEFA Champions League الائتمانية بالتعاون مع ماستركارد، الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه البطاقة الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم مجموعة من المزايا الفريدة لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري؛

بما في ذلك الحصول على استرداد نقدي على عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ومن خلال إطلاق هذا المنتج المبتكر، والذي سيعزز الشراكة طويلة الأمد بين ماستركارد والبنك الأهلي المصري، سيتم ضم شرائح جديدة من العملاء؛ وخاصةً عشاق كرة القدم من الشباب، ويعكس التعاون بين الكيانين التزامهما المشترك بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع اختيارات الشعب المصري المفضلة.

وفي هذا السياق، أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وماستركارد، الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا، والذي يعد من أبرز مسابقات كرة القدم ويتنافس فيه أفضل الفرق الأوروبية ويحظى بشعبية عالية على مستوى العالم.

وصرح أبو الفتوح: "يعزز هذا التعاون الشراكة المثمرة بين الجانبين في تقديم حلول مالية متنوعة ومبتكرة وفريدة من نوعها، تتيح مزايا حصرية للعملاء من محبي كرة القدم وتمنحهم تجربة فريدة ومتكاملة صممت خصيصًا لتلبية احتياجاتهم."

ومن جانبه قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "سعداء بتعاوننا مع البنك الأهلي المصري لتعزيز تجربة حاملي البطاقات وتجاوز توقعاتهم.

وتُعَد هذه الشراكة شهادة أخرى على التزامنا بربط المشجعين بشغفهم. وبفضل شراكتنا مع دوري أبطال أوروبا لأكثر من 25 عامًا، تفتح البطاقة الجديدة أبوابًا للاستمتاع بمجموعة من الامتيازات الفريدة، مما يعكس جهودنا المستمرة في جعل كل تجربة لا تُقدّر بثمن."

وأشار كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري إلى أن البطاقة الجديدة تمنح محبي كرة القدم تجربة ثرية تمكنهم من الجمع بين شغفهم بالرياضة والاستفادة من منتجات البنك الأهلي المصري وخدماته."

وأضاف: "يمكن للعملاء الحصول على هذه البطاقة الجديدة بحد ائتماني يبدأ من 3000 جنيه مصري حتى 250 ألف جنيه مصري كحد أقصى، وذلك وفقًا لاحتياجات كل عميل. نهدف الى تشجيع العملاء الحاليين والجدد على استخدام وسائل الدفع الرقمية في معاملاتهم المالية والاستفادة من النقاط والمكافآت، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمزايا الحصرية الأخرى، مما يسهم بشكل كبير في التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد."

وفي هذا الإطار، قالت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر:

"لا يقتصر عملنا في ماستركارد على تسهيل المعاملات فقط، بل نسعى لربط الأشخاص حول العالم بشغفهم. وبمناسبة الاحتفال بمرور أكثر من 25 عامًا من الشراكة مع دوري أبطال أوروبا، صنعنا تجربة استثنائية فريدة من نوعها تعكس شغف المصريين بكرة القدم.

ومن خلال إطلاق هذه البطاقة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ندعو حاملي البطاقات وعشاق كرة القدم لخلق لحظات لا تُنسى والاستمتاع بامتيازات حصرية، والاحتفال برحلات مصممة خصيصًا لهم - تجربة حقًا لا تقدر بثمن."

تتيح البطاقة الجديدة فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحضور مباريات دوري أبطال أوروبا، شاملة الإقامة والسفر، بالإضافة إلى جوائز خاصة ومميزة لحاملي البطاقة الائتمانية من خلال الحملات الترويجية.

كما تقدم أيضاً مميزات حصرية أخرى يقدمها البنك الأهلي المصري وتشمل استرداد نقدي بقيمة 10% شهرياً على المشتريات عبر الإنترنت بحد اقصى 125 جنيه للبطاقة، كما تتيح إمكانية التقسيط بدون فوائد لمدة 3 شهور للمشتريات بحد اقصى 10 آلاف جنيه سنوياً من خلال خدمة "التقسيط عبر الهاتف" وفقاً للشروط والأحكام.