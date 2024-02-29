محافظ كفر الشيخ العثور على جثامين آخر 3 ضحايا حادث غرق معدية نكلا

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، العثور على جثامين آخر 3 ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمحافظة الجيزة، وهم "سيف ابراهيم هنداوي، محمود محمد السيد، عبدالرحمن ياسر الغرياني".

كما أعلن نهاية عمليات البحث بعد العثور على جثامين ضحايا معدية نكلا من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الإنقاذ النهري والضفادع البشرية، ومعاونة الأهالي، التي استمرت لعدة أيام، مقدمًا الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، وجميع المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ.

وقدم نور الدين تعازيه لأسر الضحايا، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في عملية الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم للبحث عن الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لجميع أبنائها، وتقديم كافة أشكال الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

