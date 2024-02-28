أحمد سامي يختار20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة فيوتشر

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة الفريق والتي تضم 20لاعبا لمواجهة فريق مودرن فيوتشر، في الساعة السابعة من مساء غدا الخميس، والتي تقام على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز .

وتضم قائمة فريق سموحة لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، كلا من :الهاني سليمان وحسين تيمور وعبدالرحمن عامر ومحمد المغربي وميدو مصطفي وجاسيتس أرثروطارق علاء وإسلام جابر ودوكودودو وعمرو قلاوة والحبيب أحمد حسن ومحمد كناريا وأحمد خالد وحسام جريشة ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة ومصطفي البدري ولحسن دهدوه وحسام حسن وفادي فريد.

ويديرالمباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الغازي حكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل مساعد أول وهشام راشد مساعد ثان ووليد عبدالرازق حكم رابع ومحمد الحنفي ومحمود أبوالرجال علي تقنية الفيديو.

ويدخل فريق سموحة مباراة محتلاً المركز الثامن برصيد18نقطة، فيما يخوض فريق مودرن فيوتشر اللقاء ولديه 14نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.