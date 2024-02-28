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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غالانت: إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على غزة منذ 75 عاما

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهو ما يدعو إسرائيل إلى إقرار تعديلات على قانون التجنيد.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، أن "إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد".
وأضاف غالانت أن الجنود الإسرائيليين يحاربون في قطاع غزة وعلى الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وبلاده تبذل قصارى جهودها لاستعادة المحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "الأثمان التي نتكبدها في أعداد القتلى والجرحى باهظة، وهناك حاجة وطنية حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط".

 

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