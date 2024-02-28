الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. انفجارات عنيفة تهز محيط مدينة السيدة زينب بريف دمشق

انفجارات عنيفة
انفجارات عنيفة

قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

وأضافت، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لرشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي المحتلة في أجواء ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي.

وتحدثت مواقع حول وقوع انفجارات في محيط مدينة السيدة زينب بريف دمشق.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، قالت مصادر فلسطينية، إن لجان الحماية الشعبية، انتشرت في رفح جنوب قطاع غزة "مُسلحين".

وأضافت المصادر، أن اللجان ستكون مُهمتهم معاقبة وتأديب أي شخص يقوم باستغلال معاناة المواطنين ورفع الأسعار حتى لو كان فرداً، من المقرر أن يتم معاقبته أمام عامة الناس.

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