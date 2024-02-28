الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جو بايدن يخضع للفحوصات الطبية السنوية

جو بايدن
جو بايدن

أفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه صباحا إلى مركز والتر ريد الطبي لإجراء الفحوصات الطبية السنوية الروتينية لرئيس البلاد.

وحسب روسيا اليوم، قال الصحافيون في البيت الأبيض: "سيتوجه بايدن صباح اليوم بتوقيت واشنطن إلى مستشفى والتر ريد الطبي العسكري بالقرب من العاصمة واشنطن". حيث يُطلب من القادة الأمريكيين الحضور سنويا لإجراء فحوصات طبية وإعلان النتائج للشعب.

 

والجدير ذكره أن بايدن سيجري الفحص الطبي وسط اتهامات "بالخرف" وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

 

وأشار البيت الأبيض إلى أنه سيتم نشر ​ملخص مكتوب عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

 

وسبق أن اتهم بايدن وترامب بعضهما البعض بـ "تدهور الصحة العقلية"، وقالت آخر منافسة في الحزب الجمهوري لدونالد ترامب نيكي هيلي 52 عاما، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية.

 

وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات بايدن بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة لشتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر المرشح الجمهوري ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

 

 

 

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