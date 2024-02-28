موقف جريزمان من المشاركة ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الكأس

تحدث دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن موقف النجم الفرنسي أنتوان جريزمان، قبل مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم يتعافى أنتوان جريزمان بعد من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام الإنتر.

وقال دييجو سيميوني عن حالة جريزمان قبل مباراة الغد لأتلتيكو على ملعب السان ماميس: “لن يشارك في المباراة، نحن بحاجة إلى أن يتعافى بشكلٍ جيد، لقد بذل جهدًا ليكون موجودًا، لكن زملائه الذين سيأتون بدلًا منه سيحاولون فعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة”.

وأوضح سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستلعب غدا على ملعب سان ماميس إن الفريق الباسكي سيحظى ب"مؤازرة كل الجماهير وأفضلية كبيرة" بالفوز في الذهاب بهدف دون رد.