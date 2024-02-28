بايدن يخضع للكشف الطبي بسبب اتهامات ترامب

يخوض الرئيس الأمريكي جو بايدن اختبارًا طبيًا حساسًا، الأربعاء، بسبب اتهامات "بالخرف" من دونالد ترامب وأنصاره، وهو ما يحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيخضع لفحص طبي في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند، الأربعاء.

وسيكون التقييم الطبي محط اهتمام كبير، بينما يسعى الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ​​ملخصا مكتوبا عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق الأربعاء.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاما) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

واتهم المرشحان بعضهما البعض بالتدهور العقلي.

وقالت نيكي هيلي (52 عاما)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية.

وأعلن الأطباء بعد الفحص الذي أجراه بايدن العام الماضي أنه بصحة جيدة و"مؤهل للمنصب". وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره وتأكيد تعافيه تماما من أعراض كوفيد-19 بعد إصابته بالفيروس في عام 2022.