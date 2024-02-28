وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

تفقدمحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وذلك لمتابعة تنظيم الدراسة والاطمئنان على مستوى الخدمات التطوعية وكذلك فعاليات مسابقات إقليم الدلتا لكرة الهدف والاشغال الفنية لطلاب مدارس النور للمكفوفين، رافقه خلال الجولة محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط التعليمية وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة.وقال الغريب لبوابة الوفد لقد استضافت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة دمياط التعليمية فرق المحافظات المشاركة الدقهلية والشرقية و المنوفية والغربية وكفر الشيخ ،حيث اجريت مسابقات الأشغال الفنية لطلاب مدارس المكفوفين. وناقش غريب الطلاب حول الأعمال الفنية التي يتم عملها خلال المسابقة واختتم الغريب هى مدرسة واسم على مسمى وصانعة الأمل للعديد من الأطفال ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، خاصة بالصم والبكم وضعف السمع، حيث جعلتهم يشعرون بأمل وأعطتهم طاقة للنور ليروا الحياة بشكل أجمل ويشعرون أنهم جزء هام بالمجتمع لا يتجزأ منه، أنها مدرسة الأمل للصم والبكم الكائنة بمنطقة شطا ، والتى ساهمت فى إبراز عدة مواهب فى مجال الغناء والتمثيل وأيضا الرياضة لكى يمثلوا محافظة دمياط ، ويحققوا الفوز بـميداليات ذهبية وبرونزية بعدة مجالات فنية ورياضية



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