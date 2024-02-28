الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشكر وزير الداخلية

فتح مستشفات الشرطة للكشف والعلاج للسيدات مجانًا 

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك خلال أيام الجمعة من شهر مارس.

txt

القومى للمرأة ينظم ورشة عمل حول "تعزيز المهارات من أجل النجاح"

txt

القومي للمرأة ينظم ندوة لتعريف الأمن السيبراني والتهديدات الإلكترونية لطلاب الأسمرات

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة فى دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائما تقدم هذه المبادرات الانسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات للسيدات.

 

مواد متعلقة

القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي (فيديو)

اللواء سمير فرج يحاضر لطلاب طب الأسنان عن تحديات الأمن القومي

القومي للإعاقة: الدولة مهتمة بتمكين ذوي الهمم للحصول على حقوقهم كاملة

القومى للمرأة ينظم ورشة عمل حول "تعزيز المهارات من أجل النجاح"

الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية

القومي للمرأة ينظم ندوة لتعريف الأمن السيبراني والتهديدات الإلكترونية لطلاب الأسمرات

القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد (فيديو)

جامعة العريش تختتم فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب 235 طالب
الجريدة الورقية