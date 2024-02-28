الساقية تستضيف حفل للفنان السوداني ود الزين على مسرحها

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل للفنان السوداني ود الزين، في السابعة ونصف مساء الأربعاء المقبل بقاعة النهر، وسعر التذكرة 300 جنيه.

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة، وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

معلومات عن ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.