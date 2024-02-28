أوجاع «الوطن العربى» حاضرة فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

ما خلفته الحرب فى سوريا والسودان ومعاناة أهالى قطاع غزة والضفة الغربية مع الاحتلال الصهيونى موضوعات عدد من أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والمقرر. انطلاقه 28 فبراير المقبل حتى الخامس من مارس.

أعمال فنية تشارك فى المسابقات الرسمية بالمهرجان توثق أوجاع الوطن العربى الذى أثقل بالحروب والشتات والنزوح.

وتشارك فلسطين بالنصيب الأكبر من الأفلام العربية المشاركة فى المهرجان لتحتل المركز الثانى فى حجم المشاركة بعد مصر، الدولة المضيفة للمهرجان، وتبرز القضية الفلسطينية فى أربعة افلام تشارك فى المسابقات الرسمية.

ففى مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ينافس فيلم» أيوب» للمخرج أجود عبدجرادات- فلسطين إنتاج 2023. ويسرد الفيلم قصة ثلاثة أطفال أشقاء، أيوب ويحيى وزكريا من أبناء الضفة الغربية يذهبون الى المدرسة يومياً على حمار يسير فى منطقة وعرة محاذية بمستوطنات إسرائيلية، فى رحلة شاقة مخيفة بالنسبة لأطفال صغار، ولكنهم يحرصون على التعليم، بالرغم أن مدرستهم هدمت أكثر من مرة.

وفى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة يشارك فيلم الحياة حلوة وهو إنتاج مشترك فلسطين والنرويج وقطر تدور أحداث الفيلم حول محاولة العيش والتغلب على جمود السياسات والبيروقراطية الدولية وذلك من قبل مخرج الفيلم الذى يطوع كافة إبداعه للتواصل مع العالم والمضى قدما.

وفى مسابقة الفيلم الروائى القصير يشارك فيلم «المفتاح» فى المسابقة وهو فيلم إنتاج مشترك فلسطين، بلجيكا، فرنسا، قطر ويكشف الفيلم بصورة تدريجية حالة هلع تصيب أحد الأسر المستوطنين الإسرائيليين مع تكرار سماع صوت مفتاح غامض يحاول فتح باب البيت كل مساء.

وفى نفس المسابقة ينافس فيلم «مار ماما» للمخرج مجدى العمرى وهو يجسد معاناة فتاة فلسطينية مهووسة بالموت بعد أن طاردها موت والدتها والهجمات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية على مدينتها، ورغم محاولات الأب لإلهاء الطفلة بتصوير فيلم بتقنية إيقاف الحركة. لكن محاولاته تفشل ولا تجد الفتاة سوى الخيال للهروب من الواقع.

وتشارك سوريا بفيلمين فى مسابقات المهرجان حيث يشارك الفيلم التسجيلى القصير «هنا.. فى دمشق» والفيلم يصور امرأة تبحث عن أثر من تحب فى زوايا مدينة دمشق، تعرض حالة المدينة المنهكة بعد مرور عدة سنوات من الحرب عليها.

وفى مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة يشارك فيلم «تحت سماء دمشق» للمخرجين هبة خالد، وطلال ديركى، وعلى وجيه إنتاج مشترك سوريا،و الدنمارك، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية ويركز الفيلم على مجموعة من النساء اللاتى يجتمعن سرا فى دمشق التى أنهكتها الحرب وذلك تجهيزا لإعداد مسرحية، هذا المشروع الذى يمثل خطورة فى ظل العنف الذى تتعرض له النساء فى تلك البلاد.

ويشارك الفيلم السودانى «إليك يا بلدى سلام» فى مسابقة الافلام التسجيلية القصيرة للمخرج محمد فريتاى إنتاج السودان 2024 ويصور الفيلم خروج الموسيقى الصافى مهدى فى ظروف شديدة الصعوبة جراء الحرب التى اندلعت فى الخرطوم فى 2023 حيث تفرقت أسرته، ما بين مصر وبورتسودان، ويحاول فى عمل ورشة تدريبية لتعليم الموسيقى فى بورسودان، ما بين الرصاص والنوتة الموسيقية يجد الصافى ملاذه الآمن.