أوجاع الوطن العربي بين الشتات والنزوح حاضرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي

ما خلفته الحرب في سوريا والسودان وما يعانيه أهالي قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين مع الاحتلال الصهيوني موضوعات فرضت نفسها على أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والمقرر انطلاقه اليوم 28 فبراير حتى الخامس من مارس بمدينة الإسماعيلية.

أفلام وثائقية توثق اوجاع الوطن العربي الذي اثقل بالحروب والشتات والنزوح .وتجسد معاناة شعوب تقطر دما وتتذوق العلقم.

فلسطين

وتشارك فلسطين بالنصيب الأكبر من الأفلام العربية المشاركة في المهرجان لتحتل المركز الثاني في حجم المشاركة بعد مصر الدولة المضيفة للمهرجان، وتبرز القضية الفلسطينية في اربعة افلام تشارك في المسابقات الرسمية.

ففي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ينافس فيلم" أيوب" للمخرج أجود عبد جرادات- فلسطين إنتاج 2023 .ويسرد الفيلم قصة ثلاثة أطفال أشقاء، أيوب ويحيى وزكريا من أبناء الضفة الغربية يذهبون الى المدرسة يوميا على حمار يسير في منطقة وعرة محاذية بمستوطنات إسرائيلية، في رحلة شاقة مخيفة بالنسبة لأطفال صغار، ولكنهم يحرصون على التعليم، بالرغم أنَّ مدرستهم هدمت أكثر من مرة.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة يشارك فيلم الحياة حلوة وهو إنتاج مشترك فلسطين والنرويج وقطر تدور أحداث الفيلم حول محاولة العيش والتغلب على جمود السياسات والبيروقراطية الدولية وذلك من قبل مخرج الفيلم الذي يطوع كافة إبداعه للتواصل مع العالم والمضي قدما.

وفي مسابقة الفيلم الروائي القصير يشارك فيلم "المفتاح "في المسابقة وهو فيلم انتاج مشترك فلسطين بلجيكا فرنسا قطر ويكشف الفيلم بصورة تدريجية حالة هلع تصيب أحد الأسر المستوطنين الإسرائيليين مع تكرار سماع صوت مفتاح غامض يحاول فتح باب البيت كل مساء.

وفي نفس المسابقة ينافس فيلم "مار ماما" للمخرج مجدي العمري وهو يجسد معاناة فتاة فلسطينية مهووسة بالموت بعد أن طاردها موت والدتها والهجمات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية على مدينتها، ورغم محاولات الأب لإلهاء الطفلة بتصوير فيلم بتقنية إيقاف الحركة. لكن محاولاته تفشل ولا تجد الفتاة سوى الخيال للهروب من الواقع.

سوريا

وتشارك سوريا بفيلمين في مسابقات المهرجان حيث يشارك الفيلم التسجيلي القصير "هنا.. في دمشق"والفيلم يصور امرأة تبحث عن أثر من تحب في زوايا مدينة دمشق، تعرض حالة المدينة المنهكة بعد مرور عدة سنوات من الحرب عليها.

وفي مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة يشارك فيلم " تحت سماء دمشق" للمخرجين هبة خالد، وطلال ديركي، وعلي وجيه انتاج مشترك سوريا،و الدنمارك، وألمانيا، والولايات المتحدة الامريكية و يركز الفيلم على مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سرا في دمشق التي أنهكتها الحرب وذلك تجهيزا لإعداد مسرحية، هذا المشروع الذي يمثل خطورة في ظل العنف الذي تتعرض له النساء في تلك البلاد.

السودان

ويشارك الفيلم السوداني "إليك يا بلدي سلام" في مسابقة الافلام التسجيلية القصيرة للمخرج محمد فريتاي انتاج السودان 2024 ويصور الفيلم خروج الموسيقي الصافي مهدي في ظروف شديدة الصعوبة جراء الحرب التي اندلعت في الخرطوم في 2023 حيث تفرقت أسرته، ما بين مصر وبورتسودان، ويحاول في عمل ورشة تدريبية لتعليم الموسيقى في بورتسودان، ما بين الرصاص والنوته الموسيقي يجد الصافي ملاذه الآمن.