الأهلي: فترة غياب ياسر إبراهيم غير محددة

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه من الصعب تحديد فترة غياب ياسر إبراهيم عن الملاعب، لأن مراحل العلاج مختلفة من لاعب لآخر، وكل لاعب على حسب العضلات ومدى استجابته للعلاج، والأمور سوف تتحدد خلال الايام المقبلة سواء تواجده في نهائي الكأس من عدمه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ومن العناصر التي تتدرب بقوة طوال الوقت، وكل اللاعبين بالتأكيد تسعى للمشاركة مع الأهلي في المباريات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "محمد الشناوي يسير بشكل طيب في برنامجه العلاجي، وهو نجم كبير وحارس مصر الأول ويعلم خطواته جيدًا، وفي أقرب فرصة سيكون جاهزًا للعودة لمباريات الأهلي".

وأكمل: "كل الأمور الخاصة بتجديد عقود اللاعبين مطروحة حاليا، وعندما يتم حسم الملفات سوف يتم الاعلان بشكل رسمي".

وتابع: "محمد عبدالمنعم في حالة فنية طيبة، وكل اللاعبين يتم تجهيزهم وسوف يتم منح فرص لهم خلال الفترة المقبلة، ويتم تجهيز حاليا كريستو وعبدالقادر".

وأتم: "موضوع عودة محمد شكري وأحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي سابق لأوانه، الموسم ما زال طويل، ولم يتم التواصل مع حسام وإبراهيم حسن، وبعثة يانج أفريكانز ستصل الأربعاء للقاهرة ونتمنى وجود مساندة جماهيرة للفريق في المباراة المقبلة".