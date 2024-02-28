تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. جامعة طنطا تصرف مكافآت التميز قبل رمضان

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا فى تصريحات خاصة - للوفد - على ضرورة صرف مكافآت التميز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وللعاملين بالادارة والكليات والمستشفيات وقدرها 1500 جنيه مكافأة اجادة للعاملين، و ٨٠٠ جنيه للعمالة المؤقتة بجامعة طنطا قبل شهر رمضان المعظم وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء ودعم اقتصاديات العاملين لمواجهة الغلاء وادخال الفرحة والطمأنينة لأسرهم.

وكان الدكتور محمود زكي قد تقدم بمقترح وافق عليه مجلس الجامعة على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وما يعادل أجر 15 يوما بحد أدنى 600 وبحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار رئيس الجامعة الى أن مجلس الجامعة حريص على دعم جميع العاملين وزيادة دخولهم كتوجه سياسى نابع من توجيهات الرئيس والحكومة لرفع الأعباء عن كاهل العاملين.

وقال إن مجلس الجامعة الاخير والذى عقد بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

قد وافق أيضا على زيادة الاجر اليومى للمؤقتين الى 105 جنيه فى اليوم للحاصلين على المؤهلات العليا و95 جنيه للمؤهل المتوسط والسائقين والفنيين و85 جنيه للخدمات المعاونة.

وأشار إلى أنه يتابع الادارات المالية لتنفيذ قرار الصرف وقبل رمضان الكريم ان شاء الله.