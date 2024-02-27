السكة الحديد يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد استعداداته لمواجهة نادي غزل المحلة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل .

ويعمل المدير الفني للفريق على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات السابقة مع العمل علي زيادة الانسجام بين اللاعبيـن خاصة الصفقات الجديدة التي تم ضمها خلال فترة القيد الشتوي في يناير الماضي قبل مواجهـة فريق المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إقامة مباراة السكة الحديد مع غزل المحلة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الرابعة بدوري المحترفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 42 نقطة بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما يحتل السكة الحديد المركز السادس برصيد 35 نقطة.

مباريات الجولة الرابعة :

لافيينا × بروكسي

السكة الحديد × غزل المحلة

طنطا × راية

القناة × بتروجيت

حرس الحدود × وادي دجلة

جدول ترتيب مجموعة الصعود :