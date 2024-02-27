الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيابة تُحقق بواقعة إنهاء حياة جواهرجي في بولاق أبو العلا

بوابة الوفد الإلكترونية

باشرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة إنهاء حياة  جواهرى، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

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تحقيقات النيابة الأولية، أوضحت تعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل "ح . ا".، كما أسفرت المعاينة عن العثور على جثة المجنى عليه بكامل ملابسه وبه جروح في منطقة الرأس نتيجة التعدى عليه بآلة حادة.

 

ووجهت النيابة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحل الواقعة ، لفحصها للتوصل إلي المتهمين بارتكاب جريمة القتل وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، كما استدعت شهود العيان والعاملين بمحل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.

 

وقال شهود عيان، إن الواقعة بدأت بوجود أحد الأشخاص داخل محل المجنى عليه لشراء مصوغات، واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجنى عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وموال وفر هاربا.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئى  مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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