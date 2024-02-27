محافظ كفرالشيخ : أعمال تطوير في كافة القطاعات الخدمية و شبكة الطرق

أشاد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، بحجم المشروعات الخدمية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى شبكة الطرق الجاري انشاؤها، والتطوير الذي يشهده القطاع الصحي، وإقامة معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أكد المحافظ، الدعم الكبير من الدولة، واهتمام القيادة السياسية، بتوفير كافة الخدمات للمواطنين، مقدماً خالص التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات الخدمية وخاصة في شبكة الطرق سواء في المراكز والمدن المتعددة، إضافة لمحاور مرورية جديدة بمدينة كفر الشيخ لربط شرق وغرب العاصمة، وفق خطة لتطوير الشوارع لتخفيف التكدس المروري وسط المدينة.

وأضاف بأنه تم إنشاء محور سعد زغلول، وتوسعة امتداد طريق صبري القاضي، وتوسعة امتداده المتجه لسخا ومنه لمسار العائلة المقدسة، وإنشاء طريق جديد المار بالإسكان الجديد خلف الجامعة، حتى رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا" ومنه لطريق أبو عمر للربط بينه وبين رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة، وطريق كفر عسكر لربطهما برافد الطريق الدولي "كفرالشيخ بلطيم".

وأوضح نور الدين بأنه تم رصف عدد من الشوارع منها شارع الدستور، وميدان الـ47 وشارع الجمهورية، وشارع ناجي شتلة، وغيرها من الشوارع والمحاور بمدينة كفرالشيخ، موضحاً أن الأعمال الجارية بمدينة كفر الشيخ تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن وهو ما يؤدي إلى تغيير شكل المدينة، خصوصا بعد الانتهاء من المنطقة اللوجستية ومركز التنمية الشبابية، إضافة إلى الإنشاءات الحديثة والانشطة التجارية بالمحافظة، والتي ستتيح فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين وأصحاب الأعمال التجارية.