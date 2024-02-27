محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بميدان الـ 47

افتتح محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ اليوم الثلاثاء، منفذًا جديدًا لمعرض "أهلًا رمضان" بميدان الـ 47 بمدينة كفرالشيخ، عاصمة المحافظة، وهو احد المعارض التي يتم إفتتاحها في جميع أنحاء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف المحافظ بالتوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلًا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، لافتًا أن هذا المعرض يقام فى إطار تنفيذ مبادرة أهلًا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية إحتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

طالب محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والإستقرار فى حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والقوات المسلحة، هذا بإلإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأضاف نورالدين أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والإهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.