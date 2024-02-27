 "الفاو" تنظم دورة لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا بالبحيرة

افتتح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة دورة تدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وتطبيقاتها فى مدارس المزارعين الحقلية ، والتى تقام خلال الفترة من 26ـ فبراير 2024و تنظمة منظمة " الفاو " بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة.

وقال المهندس موفق محمود سارى ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، ان مثل هذه الدورات تعتبر مهمة جدا للمدربين والمتدربين حيث سيتم من خلالها وعلى مدار أربعة أيام متتالية التعريف بالمتغيرات المناخية وبعض المصطلحات الأساسية ـ المخاطر المناخية وتأثيراتها على الزراعة والأمن الغذائى ـ استراتيجيات التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية ، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على تدهور الاراضى والأسباب و التأثيرات و والحلول مع تغير المناخ وتداخل مياه البحر ، المظاهر والحلول.

وأوضح " وكيل وزارة الزراعة " أنه يتم تنفيذ الدورة التدريبية لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا والحفاظ على التنوع البيولجى الزراعى فى إنتاج المحاصيل ، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

وأشار إلى أنه سيقوم الدكتور ابراهيم الجزار بإلقاء محاضرة عن انتاج الذرة الشامية فى مصر تحت ظروف تغير المناخ ، بينما يقوم الدكتور اشرف الصادق المستشار الفنى للمشروع ، بإلقاء محاضرة عن الزراعة الذكية مناخيا والممارسات الذكية وتطبيقاتها فى مصر ودمج النوع الاجتماعى فى تخطيط وتنفيذ ومراقبة الزراعة الذكية مناخيا ، بينما يلقى الدكتور إسماعيل الرفاعى محاضرة عن إنتاج الأرز والحد من انبعاثات الغازات الدفينة

واشار وكيل وزارة الزراعة حرص جميع العاملين بمديرية الزراعة الدائم على تقديم النصح والإرشاد للمزارعين من خلال القوافل الزراعية التي تجوب كافة أنحاء مراكز المحافظة.

كما أثنى على ما حققته المدارس الحقلية من زيادة توعية المزارعين، وتعريفهم بأهم الممارسات الزراعية السليمة التي تهتم بتحسين الدخل، إضافة إلى أنها ساهمت في زيادة وتحسين الخدمات الزراعية، والتعرف على أحدث ما وصل إليه العلم من تطبيقات زراعية حديثة.

ومن جانبه أشار المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى ، ان هذه الدورة تعتبر من الدورات التى تهم المدربين من أبناء الإرشاد الزراعى واهتمام المهندس موفق سارى وكيل الوزارة الدائم لنا ، يكون له الأثر الايجابى دائما وهذا ما يؤثر معنويا ويكون له الأثر الايجابى فى نفوسنا جميعا خاصة وأننا دائما ما نقوم بنقل التوصيات الفنية والتعليمات مباشرة إلى المزارعين وهذه مسئوليه كبيرة فى عنق جميع المهندسين الزراعيين بإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية والأقسام بالمراكز.

وأكد " مدير عام الإرشاد الزراعى " على انه سيتم إلقاء محاضرات فى كافة المجالات الزراعية ومنها الاتجاهات الحديثة فى انتاج القطن المصرى وصحة التربة تحت ظروف تغير المناخ ، المؤشرات والتطبيقات ، وإنتاج فول الصويا فى الاراضى القديمة والحديثة ، بالإضافة إلى عناية ورعاية أشجار الفاكهة تحت ظروف التغيرات المناخية ، وتطبيق الممارسات الذكية مناخيا فى مدارس المزارعين الحقلية ، وزراعة ورعاية الطماطم تحت ظروف التغيرات المناخية .