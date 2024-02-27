غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية ببنى مزار

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجا، حيث أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، انه بدءاً من غداً الأربعاء، تقوم مديرية الصحة بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلام إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين 28 و 29 فبراير 2024 .

يأتي ذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية؛ لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة .

وأكد وكيل الوزارة، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها، "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.