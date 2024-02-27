غدًا مناقشة أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية

تنظم جمعية محبى فن محمد شاكر بالاسكندرية أمسية ثقافية فنية بعنوان "أفلام يوسف شاهين بين جماليات الصورة والفلسفة ٢" وذلك غدا الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير بمقر الجمعية بسابا باشا.

ومن المقرر أن تتناول الأمسية قراءة نقدية لفيلم " باب الحديد" للمخرج المصرى العالمى يوسف شاهين كنموذج لأفلامه بين الرؤية والصورة تقدمها الدكتورة منى على رجب الأستاذة بكلية الفنون الجميلة ونائب رئيس الجمعية وأيضا الناقدة نيرمين جودة.

تأنى الأمسية فى إطار النشاط الفنى والثقافى الذى تقدمه جمعية محبي الفنان محمد شاكر، لإثراء الحركة الفكرية والثقافية بالإسكندرية.