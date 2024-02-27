الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

غدًا مناقشة أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية

بوستر الأمسية
بوستر الأمسية

تنظم جمعية محبى فن محمد شاكر بالاسكندرية أمسية ثقافية فنية بعنوان "أفلام يوسف شاهين بين جماليات الصورة والفلسفة ٢" وذلك غدا الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير بمقر الجمعية بسابا باشا.

ومن المقرر أن تتناول الأمسية  قراءة نقدية لفيلم " باب الحديد" للمخرج المصرى العالمى يوسف شاهين كنموذج لأفلامه بين الرؤية والصورة تقدمها الدكتورة منى على رجب الأستاذة بكلية الفنون الجميلة ونائب رئيس الجمعية وأيضا الناقدة نيرمين جودة.

تأنى الأمسية فى إطار النشاط الفنى والثقافى الذى تقدمه جمعية محبي الفنان محمد شاكر، لإثراء الحركة الفكرية والثقافية بالإسكندرية.

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