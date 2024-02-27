وفد طلابي من مدرسة الدانة الكويتية يدعم الأطفال مرضى الأورام بالصعيد

زار وفد من طلبة مدرسة الدانة العالمية الخاصة بالكويت، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج في أقسام المستشفى المختلفة.

جاء ذلك على هامش المنتدى البيئي، الذى أقامه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، مؤخرا بمحافظتى الأقصر وأسوان، حول "السياحة البيئية التراثية والحد من بطالة الشباب.. السياحة الخضراء" بالتعاون مع أمانة جامعة الدول العربية، وزارات الشباب والرياضة، البيئة، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) المجلس العربى للمياه، معهد التخطيط العربى بالكويت.

وتفقد الوفد الطلابي أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح واف من كافة رؤساء الأقسام عن طبيعة الكشف على المرضى وتشخيص الحالات بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات.

وقدموا هدايا (مادية، ورمزية) من قِبل إدارة المدرسة والطلبة، وقصاء يوما ممتعا مع المرضى متمنين لهم الشفاء العاجل،

وعبر وفد مدرسة " الدانة" الكويتية العالمية عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وعبر الأستاذ، محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة وفد طلاب مدرسة " الدانة" الكويتية العالمية للمستشفى، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف على الخدمات التى يتم تقديمها للمرضى من الأطفال والكبار باتباع أحدث الأساليب العلاجية، مثمنا حرص وفد المدرسة على الزيارة ، مثمنا زيارة طلاب مدرسة الدانة للمستشفى باعتبارهم سفراء لطلاب مدارس الكويت، قائلا:" عكسوا أفضل انطباع عن الشباب الكويتي بما أبدوه من المشاعر الإيجابية والتعاطف مع المرضى والمحتاجين".