تحرير 73 محضراً تموينيا في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموينية بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط 47 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات )، و٢٣ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين )، بالإضافة إلي 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.