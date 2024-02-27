أول مارس .. بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم وبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وذلك بناءاً علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات برئاسة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسته الأخيرة بجامعة الوداي الجديد.

وثمن النعماني، دعم الرئيس السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي، والإرتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات المصرية، وخاصة جامعات الصعيد ومن ضمن هذه الجامعات جامعة سوهاج التي حظيت بدعم مالي ومعنوي خلال السنوات الاخيرة لتنفيذ عدداً من الانشاءات الجديدة، حيث وصلت عدد الكليات بها حتى الآن 17 كلية.

وأكد النعماني، أن انشاء هذه الكلية يأتي اﻧﻄﻼقاً ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، مضيفاً انها ستكون إضافة قويه لكليات الجامعة، و سوف تختص بدراسة وبحث المشكلات البيئية ذات الطابع المحلي والاقليمي والعالمي من خلال الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية، وإعداد كوادر بحثية ومهنية متخصصة ومؤهلة لتلبية حاجة العمل البيئي ولخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية، أن الكلية ستختص بدراسة المشكلات البيئية التي تواجه إقليم جنوب الصعيد وإيجاد الحلول المبتكرة لها، ومساعدة المؤسسات والمصانع في قياس البصمة الكربونية وإصدار شهادات الكربون، مُضيفًا أن الكلية تمنح درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية، درجة الماجستير في العلوم البيئية، دبلوم الدراسات العليا التخصصية.