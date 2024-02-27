إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص وجها لوجه نتيجة التخطي الخاطئ نتج عنه إصابة سائق السيارة الأولى بكسر بالساق اليسرى، وكدمات بالوجه وسائق السيارة الثانية باشتباه كسر بالساق اليسرى، وكدمات بالكتف الأيسر والوجه وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة “عبد الرحمن . م . ي" 20 سنة سائق ويقيم دائرة المركز وبسبب التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة ميكروباص قيادة “احمد . ص . ا . ع" 37 سنة، سائق ويقيم دائرة المركز .

ونتج عن الحادث إصابة كلاً من: قائد السيارة الأولى بكسر بالساق اليسرى وكدمات بالوجه وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالكتف الأيسر والوجه.

وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .