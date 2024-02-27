جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة ضمن "حياة كريمة"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن توجه الجامعة بقافلتها التنموية الشاملة لـ"عزبة الظاهرية" بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم خدماتها المجتمعية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على حرص الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بمشروع القرن من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وبهدف تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية، والعلاج بالمجان لـ477 حالة طبية في مجالات الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، المسالك البولية، العظام، الأسنان، الرمد، الباطنة، طب الأسرة، الجلدية، والأنف والأذن.

مع ندوات التثقيف الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع، السكري، الكبد والكلى، وقدمت القافلة البيطرية خدماتها ل75 مستفيد .

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تقديم الندوات التثقيفية لعدد27 مزارع، ثم توجه خبراء الجامعة لزيارة 8 حقول ومزارع بالقرية، حيث لاحظوا ظهور أعراض الملوحة على محاصيل الفول والقمح، والفول البلدي، والبسلة، وأرجعوا ذلك لسوء الصرف الناتج عن انسداد المصرف المغطى، وظهور ورد النيل بمجاري المياه والمصارف، وانتشار الغاب والحشائش، مما يؤدي لمزيد من انتشار الحشرات والأمراض.

أشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.