الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

تحرص “بوابة الوفد” على تقديم أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية بشكل دوري، مواكبة منها لذلك التغير الذي شهدته أسعار العملات وخاصة الدولار في الأيام الأخيرة، وإليكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير فى البنوك المصرية:

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية:

بنك كريدى اجريكول مصر

شراء

30.85 ج.م

بنك عوده

بيع

30.85 ج.م

 

البنك التجارى الدولى ( CIB )

شراء

30.85

بيع

30.95

بنك بلوم مصر

شراء

30.85

بيع

30.95

بنك كريدى اجريكول مصر

شراء

30.85

بيع

30.95

 

بنك اسكندرية

شراء

30.85

بيع

30.95

 

البنك العربى الأفريقى الدولى

شراء

30.85

بيع

30.95

 

البنك المركزى المصرى

شراء

30.829

بيع

30.959

 

بنك عوده

شراء

30.75

بيع

30.85

 

البنك الأهلى المصرى

شراء

30.75

بيع

30.85

 

بنك مصر

شراء

30.75

بيع

30.85

الجريدة الورقية