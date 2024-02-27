سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
تحرص “بوابة الوفد” على تقديم أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية بشكل دوري، مواكبة منها لذلك التغير الذي شهدته أسعار العملات وخاصة الدولار في الأيام الأخيرة، وإليكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير فى البنوك المصرية:
سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية:
شراء
30.85 ج.م
بيع
30.85 ج.م
شراء
30.85
بيع
30.95
شراء
30.85
بيع
30.95
شراء
30.85
بيع
30.95
شراء
30.85
بيع
30.95
شراء
30.85
بيع
30.95
شراء
30.829
بيع
30.959
شراء
30.75
بيع
30.85
شراء
30.75
بيع
30.85
شراء
30.75
بيع
30.85