محافظ شمال سيناء يسلم أشجارا مثمرة ضمن "100 مليون شجرة"

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، بتسليم المنتفعين في تجمع النثيلة التنموي في مركز نخل، الأشجار المثمرة، والتي تسلمتها المحافظة من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وقال المحافظ، خلال حفل التسليم بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، أن الأشجار المثمرة التي تم تسليمها للمنتفعين هي البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ والرمان وغيرها، لافتًا إلي أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأكد المحافظ علي أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء، ما يحقق التنمية المستدامة على أرض المحافظة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.

أضاف المحافظ، أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء.

وأشار المحافظ إلي الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.



لفت المحافظ إلي أن الدولة قامت بإنشاء ١٠ تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء، من بينها ٦ تجمعات بمركز نخل و٤ تجمعات بمركز الحسنة، وتم تسليم كل منتفع منزل و٥ أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط وبدون أى فائدة.

أوضح المحافظ أن التجمع كامل المرافق والخدمات من وحدة صحية ومدرسة ومنزل وملعب رياضي ومبنى خاص بالديوان ومسجد بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية ومحطة مياه وصرف صحى بالتجمع، وأن جميع المنازل تم تشطيبها على أعلى مستوى، وتم توصيل جميع المرافق والخدمات الخاصة بها.

بدوره نقل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة لأبناء شمال سيناء، مؤكدًا على دعم الوزارة لشمال سيناء والتجمعات التنموية.

وأعلن شوقي، عن إنشاء جمعية زراعية لدعم المزارعين وتزويدهم بالأسمدة المطلوبة للزراعة، بجانب إقامة الندوات الارشادية، لافتا الي وجود 11 محطة بحوث علي مستوي محافظات الجمهورية من بينها 5 محطات بسيناء.



من ناحية أخري تفقد المحافظ مبني الإدارة والخدمات بمحطة البحوث بالتجمع، والذي يوجد به المعامل الخاصة بتحاليل التربة لدراسة التراكيب الخاصة بالزراعة التي تناسب كل تربة، وتفقد الفندق الخاص بالمحطة والذي يضم 24 غرفة كل غرفة مزودة بسريرين، وذلك لاستضافة الدورات العلمية والندوات ولقاء الأهالي وتعريفهم بالزراعات المناسبة بالمنطقة، بجانب إقامة الباحثين والاستشاريين والزائرين.

كما قام المحافظ بزيارة التجمع التنموي في منطقة أبو رصاصة، وزراعة بعض الأشجار المثمرة.