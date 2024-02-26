الحوار الاقتصادي يناقش السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي بجلسته المتخصصة المغلقة

عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة تحت عنوان" السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي"، اليوم الأثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

جاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.



وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.