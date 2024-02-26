أحمد خالد موسى في كواليس مسلسل العتاولة.. صورة

كشف المخرج أحمد خالد موسى، عن صورة من كواليس مسلسل العتاولة المقرر عرضه فى رمضان، بطولة النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفى، تأليف هشام هلال.

وجمعت الصورة مخرج العمل والنجوم أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة وزينة ومى كساب وأخرون.

وطرحت الشركة المنتجة وقناة mbc البرومو الرسمى والدعائي للعمل، الذى اوضح إثارة وتشويق فى الأحداث.

مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، تأليف هشام هلال، إخراج احمد خالد موسى.