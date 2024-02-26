الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد خالد موسى في كواليس مسلسل العتاولة.. صورة

المخرج أحمد خالد
المخرج أحمد خالد موسى

كشف المخرج أحمد خالد موسى، عن صورة من كواليس مسلسل العتاولة المقرر عرضه فى رمضان، بطولة النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفى، تأليف هشام هلال.

وجمعت الصورة مخرج العمل والنجوم أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة وزينة ومى كساب وأخرون.

وطرحت الشركة المنتجة وقناة mbc البرومو الرسمى والدعائي للعمل، الذى اوضح إثارة وتشويق فى الأحداث.

مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، تأليف هشام هلال، إخراج احمد خالد موسى.

مواد متعلقة

رمضان ٢٠٢٤| قنوات عرض الجزء الرابع من مسلسل "المداح"

ميريت الحريري ضيفة برنامج واحد من الناس في ذكرى ميلاد عمر الحريري .. الليلة

الأوبرا تنظم حفلا لأعمال الموسيقار كمال الطويل في هذا الموعد

تفاصيل حفلات مدحت صالح في الأوبرا

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم.. غداً

رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "العتاولة"

رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "حق عرب"

رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "عتبات البهجة"
الجريدة الورقية