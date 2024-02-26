جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمستشفي بهتيم المركزي

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية بمستشفي بهتيم المركزي، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتأكد من تواجد الفريق الطبي والانضباط الإداري بالمستشفي، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

كما تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات واطمأن علي أحوال المرضي واتباع سياسات استخدام المضادات الحيوية.

وأثني وكيل الوزارة علي مدير المستشفي والطاقم الطبي علي الجهد المبذول للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي، يرافقه أثناء المرور الدكتورة مروه عبد الفتاح مدير المستشفي.

وفي سياق آخر أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية الرملة التابعة لمركز بنها، علي مدي يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

تضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، على يد نخبة متميزة من الأطباء فى جميع التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة نشوي سنوسي مديرة الصيادلة بالإدارة الصحية ببنها.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنفيذ حملة “100 يوم صحة”، تحت شعار “معاك من أول يوم”، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء.

وتابع وكيل الوزارة، أن القافلة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.