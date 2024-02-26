إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة ٢١حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز كفر سعد بمساحة ٢١٢٧ متر مربع، وذلك ضمن حملات الموجة الـ٢٢ فى مرحلتها الثانية.

وأضافت محافظ دمياط أن اجمالى الحالات التى تم إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٢ حالة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٣٩١ متر مربع.

لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة، وشددت الدكتورة منال عوض على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب