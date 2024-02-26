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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مشروع مصري ياباني خارق لاستخلاص المياه من الهواء.. فيديو

يستهدف المشروع استخلاص
يستهدف المشروع استخلاص المياه من الهواء

كشف الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس لجنة التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل التعاون المصري الياباني بشأن استخراج المياه من الهواء. 

وأوضح الدكتور إيهاب أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن اتفاقية التعاون مع الجانب الياباني تهدف إلى إنتاج المياه من الهواء الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي. 

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وتابع: يتم إنتاج المياه من الهواء في إحدى الورش المقامة في شركة حلون للأجهزة المعدنية، موضحًا أن المعدات المستخدمة مصنعة في اليابان، وتم إجراء اختبارات في مصر لمعرفة مدى ملائمة المعدات للظروف المصرية. 

ونوه إلى أن التجارب التي أجريت على المعدات اليابانية الصنع أظهرت نتائج جيدة، موضحًا أن المعدات تنتج 16 لترًا من الماء من الهواء يوميًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يطهر المياه ويجعلها صالحة للشرب، موضحًا أن مكونات الجهاز يتم تصنيعها محليًا بهدف توطين الصناعة وتوفير النقد الأجنبي.

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