رمضان ٢٠٢٤| قنوات عرض الجزء الرابع من مسلسل "المداح"

يعرض مسلسل المداح الجزء الرابع، للنجم حماده هلال، وذلك عبر شبكة قنوات MBC مصر، في السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

وكانت طرحت الشركة المنتجة للمسلسل، البرومو الرسمي استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

يشار إلى أن مسلسل المداح، يأتي استكمالًا لنجاح الأجزاء الثلاثة السابقة ، والعمل يعد من أعمال الإثارة والتشويق والرعب.

وانضم للمسلسل مجموعة فنانين آخرين لم يظهروا في الأجزاء السابقة منهم : " دياب، فتحي عبد الوهاب، كما تعود الفنانة سهر الصايغ في دور مليكة، وهي الجنية التي عادت لتُحارب بطل العمل.

مسلسل المداح الجزء الرابع، بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، وتأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.