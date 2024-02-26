إعلام يكشف مقدار مساعدات الأسلحة الأوروبية اللازمة لأوكرانيا في حال غياب الدعم الأمريكي

أفادت صحيفة، نقلا عن مصدر، اليوم الاثنين، بأن الدول الأوروبية يجب أن تخصص نحو 10% من الإنفاق الدفاعي لمساعدة أوكرانيا من أجل الفوز، وستزيد الحاجة إلى ما يقرب من 20% إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم الدعم لكييف.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الصحيفة: "يجب على كل دولة إرسال 10% من إنفاقها الدفاعي إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الفوز، لكن هذا الرقم سيقترب من 20% إذا لم تكن هناك مساعدة عسكرية أخرى من الولايات المتحدة".

وأضافت صحيفة "الغارديان"، وفقا لمصادرها، أن على أوروبا أن تحدد أيضا تلك المصانع التي يمكن أن تزيد من إنتاج الذخيرة، على المدى القريب.

وفي وقت سابق، صرح معهد "كيل" للاقتصاد العالمي أنه سيتعين على أوروبا مضاعفة الحجم والوتيرة الحالية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل استبدال الدعم الذي تتلقاه كييف من الولايات المتحدة في عام 2024.

وسيعقد اجتماع في باريس، اليوم الاثنين، حيث سيناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الوضع في أوكرانيا.

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح اليوم الاثنين، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.