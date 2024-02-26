طاهر نصر يُحثّ طلاب جامعة جنوب الوادي التأكد من مصداقية الأخبار

حث الدكتور طاهر نصر المدرس الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، طلاب جامعة جنوب الوادي، على ضرورة التأكد من أي أخبار لأنها قد تكون مغلوطة أو تكون كاذبة.

وأضاف إنها قد تؤدي إلى جرائم في حق الأوطان والشعوب، منبهًا بوجوب الالتزام بنشر الأخبار الصحيحة ومن مصدرها الصحيح.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، ندوة حول .. الشباب والتحديات الراهنة التي تواجه مصرنا الحبيبة، تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

الدكتور أحمد عكاوي

وحاضر فى الندوة، الدكتور طاهر نصر، مدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، والمحاضر الدولي للتنمية البشرية.

أبرز الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، على اهتمام إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في توعية الطلاب في كافة المناحى.

وتهدف الى رفع الوعي وتصحيح المعلومات المغلوطة وتوعية الطلاب بضرورة محاربة الأفكار الهدامة من خلال إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا خط الدفاع الأول عن الوطن ضد أعداءه من خلال تنفيذ مثل هذه الندوات

وأورد الدكتور محمد سعيد، أن هذه الندوة تأتى في إطار حرص أسرة طلاب من أجل مصر على تنوع الأنشطة التثقيفية والتي تساهم في تنمية مهارات الطلاب ثقافياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات

استثمار الشباب للطاقات:

وأشار الدكتور طاهر نصر في إلى أن السلبية والاستسلام للمعوقات هو ما يجعل الإنسان يدمر حياته ذاتيا ويرى كل السلبيات في حياته فقط مما يجعله ناقما على أهله وعمله وبلده.

وأكد على أهمية استثمار الشباب في أنفسهم و تسويق الذات بالتركيز على نقاط القوة التي يتمتع بها وتطوير نقاط الضعف التي يعاني منها.

وتابع.. ومن ثم تقديم النفس للآخرين بطريقة بسيطة ومباشرة وذلك لإظهار قدراتهم ومهاراتهم وابداعاتهم حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم وأحلامهم.

كما تناول الدكتور طاهر نصر خلال المحاضرة ضرورة إذكاء وتنمية الشعور بنعمة الوطن الذي ينعم فيه الإنسان بالأمان على نفسه وأهله وماله فمصر أعظم الأوطان بلد الأنبياء والعلماء، المحفوظة منذ الأزل.

وأكد كذلك على أن مواجهة الفكر المتطرف تتم من خلال تعزيز قيم الانتماء للوطن والتوعية بالمخاطر المحيطة به

حضر الندوة، الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع ورائد عام فتيات الأسرة ، والدكتور محمد همام مساعد رائد الأسرة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحضور طلابي كثيف.