محافظ أسوان يشدد على سرعة الإنتهاء من مشروعات الرصف الجارية

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على متابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية لرصف الطرق بالقرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) بمركزى إدفو ونصر النوبة ، مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة فى أسرع وقت من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم فى تيسير حركة وسائل المواصلات وتسهيل إنتقال المواطنين والأهالى وأيضاً نقل المنتجات الزراعية والحرفية بين القرى وغيرها من القرى والمدن المجاورة بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جارى إستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء ورصد المشكلات والتحديات والعمل على تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أنه جارى أعمال التمهيد والتسوية وإضافة التربة الزلطية لمداخل عدد 6 قرى بمركز نصر النوبة وهى قرى بلانة وأبوسمبل ووادى النقرة والمالكى وقورتة ثان، بالإضافة إلى قرية أبوهور وذلك بأطوال بلغت 14,7 كم.

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / نصر النوبة بطول 38 كم، بالإضافة إلى رصف طريق وادى النقرة / توشكى بطول 30 كم ، علاوة على مشروع رصف الطرق بقرية وادى الصعايدة بمركز إدفو بطول 21,3 كم .