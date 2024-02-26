نائب محافظ البحيرة تتفقد المتحف الصحى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي، مشيرة إلى إهتمام الدولة بالتثقيف الصحي والطبي لطلبة مختلف المراحل التعليمية.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية للمتحف الصحى بمديرية الصحة بالبحيرة بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

حيث تفقدت المتحف الصحى الذى يحتوى على مجسمات تشريحيه لجسم الإنسان يوضح التركيب الداخلي لجسم الإنسان ومجسمات لمراحل نمو الأجنة وعملية الولادة وتركيب الأسنان وجميع أجهزة جسم الإنسان من جهاز هضمي وتناسلي و بولي وهيكل عظمي و مجسمات للعضلات والجهاز والعصبي و الدوري والهيكلي.

ويهدف المتحف إلى التثقيف الصحي والطبي لطلبة مختلف المراحل التعليمية ويحتوي علي مجسمات ومنشورات طبية وعلمية و كتب ومزود بنظام الصوت والضوء لجذب انتباه الطلبة والأطفال وتحفيذهم علي حب العلم والإهتمام بالصحه العامة والأكل الصحي وإتباع نمط صحي سليم وتغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة لدي الفرد والمجتمع والتقليل من نسبة حدوث الأمراض.