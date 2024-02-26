الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات: أول رئيس أفريقي للمجلس كان من مصر

أكد علي تونسي الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا على الدور الرائد الذى تلعبه مصر في المجلس الدولي للمطارات مؤكدا أن أول رئيس أفريقي للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا كان من مصر، وهو السيد عبد العزيز بدر، الذي تولى منصبه في الفترة من 1991 إلى 1994 وكان أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين في إنشاء مؤسسة ACI Africa.



وأكد تونسى فى كلمته قائلا: "معالي وزير الطيران المدني الفريق طيار محمد عباس حلمي هاشم

معالي وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى

السيدة لوسي مبوغوا، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي-ESAF في أفريقيا

السيد إيمانويل تشافيز، رئيس ACI أفريقيا

مهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية

لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لـ ACI World

المديرين التنفيذيين للمطارات الأفريقية

قادة صناعة الطيران الأفريقية

الضيوف الكرام

السيدات والسادة

هذه هي المرة الثالثة التي ترحب فيها مصر بمؤتمر ACI Africa، حيث عُقد المؤتمران السابقان في القاهرة في أبريل 2016 والأقصر في مارس 2019.

لقد كان مضيفنا، الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، دائمًا عضوًا فعالاً في جمعيتنا، وأود أن أشكرهم من كل قلبي على كل الجهود التي بذلوها مرة أخرى لتحقيق النجاح الباهر لهذا المؤتمر. طبعة مؤتمرنا.

ومن المهم أيضا أن أسجل أن ومن المهم أيضا أسجل أن أول رئيس أفريقي للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا كان من مصر، وهو السيد عبد العزيز بدر، الذي تولى منصبه في الفترة من 1991 إلى 1994 كان أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين في إنشاء مؤسسة ACI Africa. وبعد مرور 33 عامًا، يمثل ACI Africa بكل فخر ونشاط ويدافع عن مصالح أكثر من 64 عضوًا في المطارات و58 شريكًا تجاريًا.

باعتبارنا جمعية رعاية وداعمة، وبروح "عدم ترك أي مطار وراءنا"، فإننا نبذل قصارى جهدنا ونحن واثقون من العودة إلى وسطنا أعضاء المطار غير النشطين، والذين يبلغ عددهم 16، مع بطارية من الحوافز المالية.

نحن ندرك أن السنوات الثلاث الماضية كانت بمثابة تحديات مالية للعديد من المطارات الأفريقية مع خسارة غير مسبوقة في حركة المرور في عامي 2020 و2021.

والخبر السار هو أننا قد تجاوزنا الآن مسار التعافي.

هناك مؤشرات على أن إجمالي حركة الركاب ستصل إلى 242 مليوناً بنهاية العام الحالي، أي بزيادة قدرها 5.4% عن أرقام 2019.

شهادة أخرى على الدور الرائد الجديد لمصر في صناعة النقل الجوي في أفريقيا، هي حقيقة أنه منذ عام 2021، تواصل بلادكم صدارة قائمة الدول الأفريقية من حيث حركة الركاب.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة الركاب عبر المطارات المصرية 50 مليون مسافر هذا العام.

من ناحية أخرى، تواصل شركة L&G أفريقيا مرافقة المطارات الأفريقية ودعمها، مما يضمن التمثيل العادل للمناطق المتميزة في قارتنا.

لقد صممنا برامج ومبادرات ومبادئ توجيهية لتحفيز التغيير، وقمنا بإشراك اللاعبين الرئيسيين في قطاع المطارات وسلسلة التوريد ونظامها البيئي.

في عام 2023، حقق برنامج تطوير المطارات الأفريقية (AADP)، التابع لقسم التعلم والتطوير لدينا، نجاحًا ملحوظًا، حيث قام بتدريب أكثر من 740 موظفًا من مختلف المطارات الأفريقية.

وكحافز مالي فقد استفاد من هذه الدورات أكثر من 30% من المشاركين مجاناً.

د. ومن ناحية أخرى، فإن ACI Africa مصمم على توفير حلول فعالة من حيث التكلفة للمطارات الأفريقية لمساعدتها في رحلة اعتماد المطارات.

وعلى هذا النحو، فقد ساعدت المطارات في الصومال وبوركينا فاسو والجابون وجيبوتي ونيجيريا من قبل المجلس الدولي للمطارات في أفريقيا في هذه الرحلة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

اسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى قضية أخرى صعبة تمثل سيف ديموقليس المسلط على العديد من البلدان الأفريقية.

تتحمل أفريقيا، باعتبارها قارة، وطأة تغير المناخ، مما يؤثر بشكل كبير على مناظرها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وسكانها واقتصادها.

سلطت قمة تغير المناخ الأخيرة التي عقدت في نيروبي، في سبتمبر 2023، الضوء على الآثار الخطيرة لتغير المناخ التي تؤثر على أفريقيا ونقص الوعي والاستثمار لسن حلول طويلة الأجل.. صناعة المطارات ليست استثناءً.

23. المطارات الأفريقية، رغم استمرارها في مواجهة تحديات نظامية طويلة الأمد حول التمويل والبنية التحتية والموارد الماهرة والسلامة والأمن، من بين أمور أخرى، أصبحت الآن مضطرة للتعامل مع تحديات الاستدامة البيئية.

مطلوب من المطارات بشكل عاجل اعتماد مبادرات مبتكرة ومستدامة لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية بشكل كامل لتصبح جزءًا من الاقتصاد العالمي سريع التطور وصناعة الطيران المتقدمة مع الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف إزالة الكربون.

في ACI Africa، نحن بالتأكيد لا نكتفي بما حققناه عندما يتعلق الأمر بالتزام المطارات الأعضاء لدينا بعالم أنظف وأكثر استدامة لجميع المجتمعات من خلال استهداف الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية تحت سيطرتها بحلول عام 2050.

. وتحصد أكاديمية الطيران المستدام التابعة للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا، التي انطلقت منذ عامين، نتائج مشجعة من حيث تدريب خبراء بيئة المطارات، في حين حققت جوائز البيئة والتنمية المستدامة في العام الماضي نجاحا كبيرا، وهو ما يدل على الأهمية التي توليها بعض المطارات الأفريقية لهذا الموضوع.

من المؤكد أن البعض منكم سيتذكر أن مطار القاهرة الدولي كان الفائز الأكبر بهذه الجائزة في فئتها، مما يدل على التزام قيادة الشركة القابضة بأهداف الاستدامة البيئية.

مع مرور الوقت، اسمحوا لي أن أنهي كلامي هنا بأن أتمنى لكم جميعًا مؤتمرًا أكثر إنتاجية ونجاحًا، وأشكركم على مشاركتكم وثقتكم المعتادة بنا.

. ليس لدي أدنى شك في أن القاهرة ستكون مرة أخرى المكان الذي ستظهر فيه الأفكار والحلول الجديدة والمبتكرة للنهوض بصناعة النقل الجوي في أفريقيا.