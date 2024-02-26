رئيس أزهر سوهاج يلتقي مديري الإدارات وموجهي العموم لتفعيل المتابعة الإلكترونية
التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مديري الإدارات بديوان المنطقة، ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، لمتابعة سير العملية التعليمية وتفعيل المتابعة الإلكترونية، والتأكيد على طلاب الشهادة الثانوية بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارات، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة.
ناقش رئيس أزهر سوهاج خلال الاجتماع تقارير متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، والملاحظات التي رصدها رئيس المنطقة خلال متابعاته الميدانية للعملية التعليمية بالمعاهد، مؤكدًا على ضرورة تكثيف مديري الإدارات التعليمية لجهودهم في المرور على المعاهد، ومتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.
كما تناول فضيلة الدكتور أحمد حمادي، بالاجتماع آليات تنفيذ المتابعة الإلكترونية من قطاع المعاهد الأزهرية لمعاهد المنطقة، وشدد فضيلته على ضرورة التواصل المستمر بين التوجيه الفني والموجهين، كما وجه فضيلته بتوفير متطلبات المعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وخلال اللقاء، وجَّه رئيس المنطقة مديري الإدارات بضرورة التنبيه المشدد على المعاهد بإعلام جميع طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم ممن لم يُتموا تسجيل استمارة الشهادة الثانوية بإعادة فتح الموقع من اليوم إلى يوم الخميس نهاية هذا الأسبوع لاستكمال الأوراق المطلوبة منهم والانتهاء من عملية التسجيل.