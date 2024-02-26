رئيس أزهر سوهاج يلتقي مديري الإدارات وموجهي العموم لتفعيل ‏المتابعة الإلكترونية‏

التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مديري ‏الإدارات بديوان المنطقة، ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، لمتابعة سير العملية التعليمية وتفعيل ‏المتابعة الإلكترونية، والتأكيد على طلاب الشهادة الثانوية بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارات، وذلك ‏بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة. ‏

ناقش رئيس أزهر سوهاج خلال الاجتماع تقارير متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، والملاحظات التي رصدها رئيس المنطقة خلال ‏متابعاته الميدانية للعملية التعليمية بالمعاهد، مؤكدًا على ضرورة تكثيف مديري الإدارات التعليمية ‏لجهودهم في المرور على المعاهد، ومتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية. ‏

كما تناول فضيلة الدكتور أحمد حمادي، بالاجتماع آليات تنفيذ المتابعة الإلكترونية من قطاع المعاهد الأزهرية لمعاهد المنطقة، وشدد ‏فضيلته على ضرورة التواصل المستمر بين التوجيه الفني والموجهين، كما وجه فضيلته بتوفير متطلبات ‏المعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. ‏

وخلال اللقاء، وجَّه رئيس المنطقة مديري الإدارات بضرورة التنبيه المشدد على المعاهد بإعلام جميع طلاب ‏الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم ممن لم يُتموا تسجيل استمارة الشهادة الثانوية بإعادة فتح الموقع من اليوم إلى ‏يوم الخميس نهاية هذا الأسبوع لاستكمال الأوراق المطلوبة منهم والانتهاء من عملية التسجيل.

‏