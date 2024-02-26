دورة تدريبية عن الأزمات والكوارث لشباب أندية التطوع بالحماية المدنية بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بسوهاج، ثانى فاعليات خطة الأنشطة الخاصة باندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

حضر فعاليات دورة الأزمات والكوارث أكثر من ٣٠ شاب وفتاة من اندية التطوع بالمحافظة حيث تم مناقشة أقسام الحماية المدنية (قسم الإطفاء - الإنقاذ البرى - الإنقاذ النهرى - قسم المفرقعات - الوقاية والتدريب) .

كما تم مناقشة مثلث الاشتعال الذي يتكون من مادة وحرارة واكسجين وتفاعل كيميائي ومثلث الإطفاء الذى يتكون من خنق عزل وهو يعني تجويع وتحريك وتقسيم تبريد أي خفض درجة الحرارة بالإضافة إلى شرح عملية الإخلاء عند حدوث حرائق أو زلازل.

وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالدور الفعال الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب وصقلهم بمثل هذه الدورات.

وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بأن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة ووعي الشباب وصقل مهاراتهم في العمل الميداني وخاصة دور شباب التطوع في حدوث الأزمات أو الكوارث.