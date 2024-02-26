إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى للمدينة .تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، عند مدخل قرية الزاوية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

الاشغال الشاقة لقاتل صديقه

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابه أحمد محمد عبد الكريم ، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني،.

في القضية التي تحمل رقم 32686لسنة 2023 كل بالاشغال الشاقة المؤبدة ضد محمد خالد المتهم بقتل المجني عليه صديقه محمد صلاح .

وتضمن أمر الاحاله الخاص بالقضية رقم 32686 لسنة 2023 جنح مركز طاميه والمقيدة برقم 2242 لسنه 2023كلي الفيوم ، أن المتهم " محمد خالد محمد 24سنه سائق توك توك ، قام في يوم 24 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة طاميه بالفيوم بجناية القتل العمد ، حيث قتل المجني عليه محمد صلاح ابراهيم عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، إثر علمه بأن المجني عليه استراد هاتفه المحمول الذي كان قد سلبه منه المتهم .

واضاف أمر الاحاله أن المتهم إحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني ، وما أن اظفر به حتي عاجله بطعنه غائرة في الصدر فأحدث إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالأوراق، فأرداه قتيلة على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات علي هاتف محمول، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "سكين "، وعاجله بطعنه نافذه فى الصدر، ولقي حتفه على الفور، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة التى أصدرت حكمها السابق