تشكيل الاتفاق المتوقع لمواجهة الهلال السعودي اليوم

يستعد فريق الاتفاق السعودي تحت قيادة مدربه جيرارد لمهمة جديدة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يصطدم مع نظيره الهلال السعودي، بملعب عبد الله الدبل، في الجولة 21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.



تشكيل الاتفاق المتوقع لمواجهة الهلال السعودي

حراسة المرمى: باولو فيكتور

الدفاع: عبد الله مادو، جاك هيندري، حمدان الشمراني، محمد يوسف

الوسط: سيكون فوفانا، فينالدوم، ألفارو ميدران، ديماراي جراي

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، موسى ديمبلي



ويتربع فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة هذا الموسم.



وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق الاتفاق في المركز الثامن بجدول الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 6 مواجهات.