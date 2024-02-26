اليوم.. تمريض كفر الشيخ تنظم المؤتمر العلمي الرابع

تنظم كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي الرابع، تحت عنوان «التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع»، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتورة هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتتلخص محاور المؤتمر حول تعزيز صحة المواطنين، وتحفيز نمط الحياة الصحي، والتقدم العلمي في تعليم التمريض، والتحديات المستقبلية المتعلقة بالبحث العلمي، والتمريضي والاستراتيجيات المساندة، بالإضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بخدمة المجتمع والحلول المستقبلية.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية إيماناً بالدور الفعال الذي تقوم به كليات التمريض في خدمة المجتمع، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤية مصر 2030.