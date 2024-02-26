جولة ليلية لوكيل وزارة الصحة بدمياط علي المستشفيات

أكد الدكتور الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أهمية تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة، سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، مشيرا لاستمرار حملات التفتيش على المستشفيات، ومتابعة التزام الأطباء وطاقم التمريض بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث فاجئ عبد الجواد مستشفي دار العيون بمدينة دمياط ومستشفيات فارسكور المركزي والسرو وكفر سعد وأنهى جولته بمستشفي الزرقا.

وتابع عبد الجواد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات وتواجد اطقم التمريض، حيث قام بإحالة بعض المخالفات والمتغيبين من الأطباء والمقصرين من طاقم التمريض إلى التحقيق العاجل و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين ضمن المتابعات المستمرة لسير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة.

واكد عبد الجواد علي الإنضباط الادارى و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين و ذلك من خلال العيادات الخارجية و الأقسام الداخلية بمستشفى دار العيون.

كما تابع عبد الجواد الجداول المعدة للعيادات المسائية و النوبتجيات وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية ومستوى النظافة بالمستشفى.

وإستمرت جولة وكيل الوزارة المرورية على الوحدة الصحية بالبساتين بإدارة كفر البطيخ وذلك لمتابعة الإنضباط الإدارى بالوحدة وإنتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث تابع عبد الجواد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر التطعيمات بالوحدة والاستعداد لجلسات التطعيمات.

الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالبساتين تخدم 33666 نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الأسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة - صرف الألبان الصناعية بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - فحص المقبلين على الزواج - الرعاية الصحية والنفسية للمسنين - حملة قلبك أمانة

وصرح الخليل شريف مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بدمياط بقيام لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور ليلا على عدد من جميع مستشفيات المحافظة و بعض الوحدات الصحية و المراكز الطبية شمل المرور كلا من

المركز الطبي العام بدمياط الجديده ومركز مبارك الطبي دمياط الجديده ومركز طب اسره أول دمياط ومركز طب اسره ثاني دمياط ومركز طب اسره ثالث دمياط ومركز طب اسره رابع دمياط ومركز طب اسره السرو ومركز طب اسره كفر سعد ومركز طب اسره الزرقا ووحده طب اسره النواصريه ووحده طب اسره الابراهيميه القبلية و وحده طب اسره الابراهيميه البحريه ووحده طب اسره المحمدية، حيث تم متابعة الانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضي وتم حصر تواجد العاملين خلال الفترة المسائية بالاضافة الى حصر الغيابات و التأخير عن المواعيد الرسمية وجميع الملاحظات والمتغيبين حيث تم عمل تقرير عن الانضباط الادارى تم رفعه لوكيل الوزارة للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق.

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