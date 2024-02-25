الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على عصابة سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وميكانيكي لسرقة بطاريات السيارات في مدينة نصر.

رصدت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات  أسفل أحد الكبارى بالقاهرة.


وبالفحص تم تحديد وضبط  (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وأقر بأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع سرقة البطاريات وتصريف متحصلات السرقة لدى عميله (ميكانيكى "له معلومات جنائية") وتم ضبطه وبحوزته (3 بطاريات سيارات).
 

وبمواجهته أقر بشرائه المسروقات رغم علمه كونها من وقائع سرقة، وأضاف بارتكابه (3) وقائع سرقة أخرى مماثلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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