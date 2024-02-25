للحصول على شوكولاته قليلة السكر اضيفي هذا العنصر

على الرغم من أنه من غير المحتمل أبدًا اعتبار الشوكولاتة طعامًا صحيًا بشكل عام، فإنه سيكون من الجيد أن يكون هناك على الأقل نسخة منخفضة السكر منها بنفس مذاق الشوكولاتة الحقيقية.

بحسب ما نشره موقع "New Atlas"، نقلًا عن دورية "Food Science"، اتضح أن إضافة دقيق الشوفان يمكن أن يساعد في تحقيق تلك الغاية.

المذاق والملمس

تحتوي معظم الشوكولاتة التجارية على حوالي 50% من السكر من حيث الوزن، والـ 50% الأخرى عبارة عن دهون ومواد صلبة من الكاكاو، مما يعني أن أي انخفاض كبير في محتوى السكر سيحدث فرقًا كبيرًا في المذاق والملمس.

الشوكولاتة المبتكرة

مع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ابتكر أساتذة جامعة بنسلفانيا ستيت، جون هايز وغريغوري زيغلر، الشوكولاتة الداكنة التي تم فيها استبدال الكثير من السكر إما بدقيق الشوفان أو دقيق الأرز، وكلاهما يحتوي على نشا حبيبي ناعم يشبه حبوب السكر.

خفض السكر المضاف

وقال زيغلر: "لا يزال النشا عبارة عن كربوهيدرات، لذا فهو ليس سعرات حرارية أقل، ولكن هناك انخفاضًا عامًا في محتوى السكر المضاف، والذي له فوائد صحية محتملة".

أجريت تجارب تذوق فيها المشاركون عينات مخفضة بنسبة 25%، على الرغم من أنهم وصفوا عمومًا شوكولاتة دقيق الأرز بأنها "طباشيرية"، بينما اعتقدوا أن شوكولاتة دقيق الشوفان ناعمة وكريمية.

الحفاظ على متعة الطعام

وقال هايز: "لقد حاولنا لمدة 40 عاماً أن [زيادة الوعي بأهمية] تناول كميات أقل من السكر، ولم ينجح الأمر لأن الأكثرية يريدون أن يأكلوا ما يريدون أن يأكلوه"، موضحًا أنه "بدلاً من جعل الأشخاص يشعرون بالذنب، فإنه يمكن معرفة كيفية جعل الطعام أفضل مع الحفاظ على متعة الطعام.